Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı ikinci toplantısını Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler oy birliğiyle kabul edildi. CHP Yenimahalle Meclis Üyesi Ece Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Işık, meclisi 15 Mayıs günü saat 18.00'de toplamak üzere oturumu kapattı.

14.05.2024 19:55
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı söz alan CHP Yenimahalle Meclis Üyesi Ece Yılmaz, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da 96 miting yaptığını belirten Yılmaz, böylece fikri hayal olan cumhuriyetin Türk milletinin çınarı ağacı haline geldiğini ifade etti.

Işık, 15 Mayıs günü saat 18.00'de meclisi toplamak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

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