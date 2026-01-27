Tüm Yerel-Sen, Abb Çalışanlarının Banka Promosyonu Sürecini Rekabet Kurulu'na Taşıdı

(ANKARA) – Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çalışanlarının banka promosyonu sürecinde kamu bankalarının teklif vermemesi nedeniyle rekabetin engellendiğini belirterek Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Tüm Yerel-Sen, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş promosyonu sürecinde kamu bankalarının teklif vermemesi nedeniyle "rekabetin engellendiğini" belirterek Rekabet Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Sendika, ABB'nin bankalardan şeffaf ve rekabete uygun biçimde teklif aldığı süreçte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası AŞ. ve VakıfBank'ın promosyon teklifi vermeyi reddettiğini, bunun da diğer bankaların tekliflerini aşağı çektiğini savundu. Tüm Yerel-Sen, söz konusu tutumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında "rekabeti sınırlayıcı uyumlu eylem" niteliği taşıdığı iddiasıyla ilgili bankalar hakkında araştırma yapılıp gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Tüm Yerel-Sen'in başvurusu şu şekilde:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hakkı olan banka promosyonu sürecinde, kamu bankalarının teklif dahi vermeyerek yarattığı 'rekabet engelini' kamu rekabet kuruluna taşıdık. 4054 sayılı Kanun açık: Rekabeti sınırlayıcı uyumlu eylem suçtur. Emeğimizin siyasete ve banka karlarına kurban edilmesine izin vermeyeceğiz.

Rekabet Kurulu Başkanlığı'na;

24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara dair 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince de kamu kurum ve kuruluşlarının bankalar ile imzalanan promosyon anlaşmasını günün şartlarına göre güncellemesi gerektiği, keza 24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara dair 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının bankalar ile imzalanan promosyon anlaşmasını günün şartlarına göre güncelleme yetkisine sahip olduğu düzenlenmiş olup; düzenleme çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde maaş promosyonu anlaşmalarını, sözleşmenin ihale tarihinden sonra meydana gelen ekonomik gelişmeler ve dalgalanmalar ile kamu tarafından yapılan mal ve hizmet fiyatlarında öngörülemeyen yüksek tutarda artışlar dikkate alınarak revize edilmesi ve güncellenmesi mümkün hale getirilmiştir.

Gerek yasa koyucunun gerek bunun üzerine inşa edilen hukuksal normların amacının, banka promosyon ödemeleri yoluyla; kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi sürecinde kamusal ödemelerin bankalar tarafından yapılması suretiyle nakit akışı artan banka karının bir kısmının çalışanlara ödenmesi olduğu açıktır.

Yetkili olduğumuz Ankara Büyükşehir Belediyesinin üyelerimizin maaş ödemelerini gerçekleştirdiği ve banka promosyon sözleşmesi imzaladığı banka olan Yapı Kredi Bankası ile promosyon sözleşmesi 31.12.2025 tarihinde bitmiş, önümüzdeki döneme dair şeffaf ve rekabete uygun bir biçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi bankalardan teklifler almış, ne yazık ki kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası AŞ. ve Vakıfbank, promosyon teklifi vermeyi reddetmişlerdir. Bu koşullarda diğer özel bankalar promosyon tekliflerini düşük tutmaktadırlar.

Tüm kamu bankalarının aynı tutumda buluşması, Rekabet Kanununun 4. Maddesinde tanımlanan "rekabeti sınırlayıcı uyumlu eylem" niteliğinde olup hakim durumun kötüye kullanılmasına da delalet etmektedir.Bu nedenle hakları ihlal edilen sendikamız üyesi kamu çalışanları olmaktadır.

Arz olunan sebeplerle, mesele araştırılarak ilgili bankalar hakkında adli/idari yaptırım uygulanmasını ve rekabet bozucu bu tutumlarının engellenmesine dönük karar verilmesini talep ederiz."