Tüm Yerel-Sen, Abb Çalışanlarının Banka Promosyonu Sürecini Rekabet Kurulu'na Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tüm Yerel-Sen, Abb Çalışanlarının Banka Promosyonu Sürecini Rekabet Kurulu'na Taşıdı

27.01.2026 14:33  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının banka promosyonu sürecinde kamu bankalarının teklif vermemesini Rekabet Kurulu'na taşıdı. Sendika, bu durumun rekabeti engellediğini savunarak araştırma yapılmasını talep etti.

(ANKARA) – Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çalışanlarının banka promosyonu sürecinde kamu bankalarının teklif vermemesi nedeniyle rekabetin engellendiğini belirterek Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Tüm Yerel-Sen, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş promosyonu sürecinde kamu bankalarının teklif vermemesi nedeniyle "rekabetin engellendiğini" belirterek Rekabet Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Sendika, ABB'nin bankalardan şeffaf ve rekabete uygun biçimde teklif aldığı süreçte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası AŞ. ve VakıfBank'ın promosyon teklifi vermeyi reddettiğini, bunun da diğer bankaların tekliflerini aşağı çektiğini savundu. Tüm Yerel-Sen, söz konusu tutumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında "rekabeti sınırlayıcı uyumlu eylem" niteliği taşıdığı iddiasıyla ilgili bankalar hakkında araştırma yapılıp gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Tüm Yerel-Sen'in başvurusu şu şekilde:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hakkı olan banka promosyonu sürecinde, kamu bankalarının teklif dahi vermeyerek yarattığı 'rekabet engelini' kamu rekabet kuruluna taşıdık. 4054 sayılı Kanun açık: Rekabeti sınırlayıcı uyumlu eylem suçtur. Emeğimizin siyasete ve banka karlarına kurban edilmesine izin vermeyeceğiz.

Rekabet Kurulu Başkanlığı'na;

24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara dair 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince de kamu kurum ve kuruluşlarının bankalar ile imzalanan promosyon anlaşmasını günün şartlarına göre güncellemesi gerektiği, keza 24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara dair 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının bankalar ile imzalanan promosyon anlaşmasını günün şartlarına göre güncelleme yetkisine sahip olduğu düzenlenmiş olup; düzenleme çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde maaş promosyonu anlaşmalarını, sözleşmenin ihale tarihinden sonra meydana gelen ekonomik gelişmeler ve dalgalanmalar ile kamu tarafından yapılan mal ve hizmet fiyatlarında öngörülemeyen yüksek tutarda artışlar dikkate alınarak revize edilmesi ve güncellenmesi mümkün hale getirilmiştir.

Gerek yasa koyucunun gerek bunun üzerine inşa edilen hukuksal normların amacının, banka promosyon ödemeleri yoluyla; kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi sürecinde kamusal ödemelerin bankalar tarafından yapılması suretiyle nakit akışı artan banka karının bir kısmının çalışanlara ödenmesi olduğu açıktır.

Yetkili olduğumuz Ankara Büyükşehir Belediyesinin üyelerimizin maaş ödemelerini gerçekleştirdiği ve banka promosyon sözleşmesi imzaladığı banka olan Yapı Kredi Bankası ile promosyon sözleşmesi 31.12.2025 tarihinde bitmiş, önümüzdeki döneme dair şeffaf ve rekabete uygun bir biçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi bankalardan teklifler almış, ne yazık ki kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası AŞ. ve Vakıfbank, promosyon teklifi vermeyi reddetmişlerdir. Bu koşullarda diğer özel bankalar promosyon tekliflerini düşük tutmaktadırlar.

Tüm kamu bankalarının aynı tutumda buluşması, Rekabet Kanununun 4. Maddesinde tanımlanan "rekabeti sınırlayıcı uyumlu eylem" niteliğinde olup hakim durumun kötüye kullanılmasına da delalet etmektedir.Bu nedenle hakları ihlal edilen sendikamız üyesi kamu çalışanları olmaktadır.

Arz olunan sebeplerle, mesele araştırılarak ilgili bankalar hakkında adli/idari yaptırım uygulanmasını ve rekabet bozucu bu tutumlarının engellenmesine dönük karar verilmesini talep ederiz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Rekabet Kurulu, Yerel Yönetim, Ekonomi, Sendika, Finans, Güncel, Banka, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüm Yerel-Sen, Abb Çalışanlarının Banka Promosyonu Sürecini Rekabet Kurulu'na Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

15:32
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan DEM Parti’ye en sert tepki
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan DEM Parti'ye en sert tepki
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:38:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Tüm Yerel-Sen, Abb Çalışanlarının Banka Promosyonu Sürecini Rekabet Kurulu'na Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.