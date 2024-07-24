Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 46 Bin Çocuğa Süt Desteği

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentteki 46 bin 25 çocuk için 200'er lira "süt desteği" sağlandığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, süt desteğinin Başkent Kart'a yatırıldığı ve tutarın sadece süt alımlarında kullanılabileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için ailelerimize ulaştırdığımız süt desteğini, Başkent Kart'a taşıdık. Belediyemizden sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin 2-5 yaş aralığındaki 46 bin 25 çocuğu için süt alımlarında kullanılmak üzere çocuk başı 200 lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.