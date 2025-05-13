Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehit İsimlerini Ölümsüzleştirecek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehit İsimlerini Ölümsüzleştirecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek amacıyla "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı" inşa edecek. Anıt için yer belirleme çalışmasının ardından düzenlenen ve 96 eserin yarıştığı fikir projesi yarışması sonucunda jüri, 3 eseri 'Eşdeğer Ödül'e, 5 eseri ise 'Eşdeğer Mansiyon Ödülü'ne layık gördü.

13.05.2025 16:00  Güncelleme: 17:11
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek amacıyla "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı" inşa edecek. Anıt için yer belirleme çalışmasının ardından düzenlenen ve 96 eserin yarıştığı fikir projesi yarışması sonucunda jüri, 3 eseri 'Eşdeğer Ödül'e, 5 eseri ise 'Eşdeğer Mansiyon Ödülü'ne layık gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek, kayıpların anısını yaşatmak ve toplumsal hafızada yer etmesini sağlamak amacıyla "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı" inşa edecek. Suikastlar sonucu yaşamlarını yitirenler için hazırlanacak anıtın yer belirleme çalışması ve proje yarışması sonuçlandı. ABB tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak gerçekleştirilen fikir projesi yarışmasında, anıt ile belirlenen anı mekanının sanatsal, mimari ve kentsel boyutları ile uygulanabilir olması amaçlandı.

Ödüller sahiplerini buldu

96 eserin katıldığı yarışma sonucunda, "Şehadetten Toprağa Topraktan Ebediyete", "Toprağa İşlenen Hafıza", "Gölgede Kalanlar ve Günyüzü" adlı 3 eser 'Eşdeğer Ödül'e, 5 eser ise 'Eşdeğer Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması'nda yer alan eserler 20 Mayıs Salı günü saat 10: 00'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda, 08.30 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Kolokyum ise, 30 Mayıs Cuma günü saat 13.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Anıt, anı mekanı olarak ziyarete açık, erişilebilirliğinin kolay ve yeterli genişliğe sahip olması nedeniyle Botanik Park'ın Çankaya Caddesi üzerinde bulunan girişindeki belirlenen noktaya konumlandırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehit İsimlerini Ölümsüzleştirecek - Son Dakika

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