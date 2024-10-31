Ankara Çocuk Meclisi 29. Dönem Başkanı Miray Eroğlu Seçildi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. 29. Dönem Çocuk Meclisi'nin asil üyelerini ve başkanını belirlemek için Başkentli çocuklar sandık başına gitti. Miray Eroğlu, 29. Dönem Çocuk Meclisi'nin başkanı seçildi.

Başkentli çocukların toplumsal kararların şekillenmesinde aktif rol almalarına ve seslerini duyurmalarına olanak sağlayan ABB Çocuk Meclisi'nin 29. Dönem Başkanlık Divanı seçimleri yapıldı. 9-14 yaş arası çocukların katıldığı seçimde oylama kapalı zarf usulü ile yapıldı. Başkentin farklı ilçelerden gelen 150 çocuk yeni yönetimi belirledi.

İlk turda 73 üyenin adaylığını açıkladığı seçimde, ikinci tura 14 aday kaldı. İkinci tura kalan seçimde başkanlığı Miray Eroğlu kazandı. Eroğlu, rozetini 28. Dönem Başkanı Togay Osman Gedik'ten aldı.

Görevi devralan Eroğlu, "Beni destekleyen arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını kutlarken burada başkan olarak seçilmek benim için büyük mutluluk. Çocukların haklarını savunacağım. Çocuklara dokunulmazlık hakkının verilmesini istiyorum. Çünkü en temel hakkımız olan yaşam hakkımız tehlikededir. Bunun için çalışmalar yapacağım" diye konuştu.