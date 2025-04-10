Ankara'da 102 Genç Tahliye Oldu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye oldu. Şimdi sıra diğer gençlerde. Onlar da umutla; dışarıdaki milyonlar gibi adalet bekliyor. Unutmayalım gençlerimiz bu ülkenin yarınlarıdır" dedi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından "Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye oldu. Şimdi sıra diğer gençlerde. Onlar da umutla; dışarıdaki milyonlar gibi adalet bekliyor. Unutmayalım gençlerimiz bu ülkenin yarınlarıdır" paylaşımını yaptı.