Ankara'da 14 Şubat'ta 226 Çift Nikah Etti - Son Dakika
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Ankara'da 14 Şubat'ta 226 Çift Nikah Etti

226 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıyarak unutulmaz bir tarih oluşturdu.

14.02.2025 14:46
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Başkentte 226 çift nikah tarihini unutulmaz kılmak için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Özel bir günde dünyaevine girmek isteyen çiftlerin talepleri doğrultusunda nikah dairelerinde yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabirinin Ankara'daki belediyelerden edindiği bilgiye göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok nikahın kıyılacağı ilçe Yenimahalle oldu.

Yenimahalle'de 45, Keçiören'de 42, Mamak'ta 40, Çankaya'da 27, Altındağ'da 15, Etimesgut'ta 13, Sincan'da 12, Pursaklar'da 8 ve Gölbaşı'nda ise 5 çiftin nikahı kıyılacak.

Ankara'nın çevre ilçelerinde ise nikah yoğunluğu daha düşük seyrediyor. Ayaş, Beypazarı, Nallıhan ve Şereflikoçhisar'da 1'er, Kahramankazan ve Polatlı'da 3'er, Çubuk'ta 5, Elmadağ'da 4 çift hayatlarını birleştirecek.

"Unutulmaz bir tarih olsun"

Evlilik heyecanı yaşayan ve bu anlamlı günde birbirlerine "Evet" diyen çiftler, duygularını AA muhabirine anlattı.

Sevgililer Günü'nün özel anlam taşıdığını dolayısıyla bugünü tercih ettiklerini belirten çiftler, aldıkları kararla birbirlerine 14 Şubat hediyesi verdiklerini de ifade etti.

Serhancan ve Serap Metin çifti, kararlarının spontane geliştiğini aktararak, "Benim B12 eksikliğim var, bu yüzden unutkanlık yaşıyorum. Eşim de unutulmaz bir tarih olsun diyerek 14 Şubat'ı seçti." diye konuştu.

Sevgililer Günü'nün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Yasemin ve İlker Ülger çifti de "Eşimin doğum günü ve aynı zamanda bir ömür hatırlanacak bir tarih olduğu için bugünü seçtik." dedi.

Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Sevgililer Günü, Yenimahalle, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 14 Şubat'ta 226 Çift Nikah Etti - Son Dakika

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