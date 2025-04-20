Ankara'da 23 Nisan Etkinlikleri - Son Dakika
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Ankara'da 23 Nisan Etkinlikleri

Ankara'da 23 Nisan, 'mutluluk' temasıyla 200'den fazla etkinlikle coşkuyla kutlanacak.

20.04.2025 12:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl "mutluluk" temasıyla, 20'e yakın noktada 200'ün üzerinde etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkentte coşkuyla yapılacak 23 Nisan kutlamalarının ana merkezi ATA Çiftliği (BAKAP) olacak.

Kutlamalar kapsamında ABB'ye bağlı Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri 21-27 Nisan arasında çeşitli atölyelere ve şenliklere ev sahipliği yapacak.

ATA Çiftliği festival alanına ulaşım için, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gençlik Parkı Ulus Metro çıkışından, 23 Nisan saat 10.00-20.00 arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

ATA Çiftliği'nde sahne çocukların

Festival alanında Altındağ, Aktepe, Sincan, Ahmetler ve Batıpark Çocuk Kulüpleri ile Esertepe ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezlerinden çocuklar, judo, taekwondo, halk oyunları, dans ve jimnastik gösterileri sergileyecek.

Etkinlikler saat 11.00'de başlayacak, saat 12.30'da ise ABB Kent Orkestrası çocuk temalı şarkılarla sahne alacak.

Etkinlik alanında ayrıca, 12.00-15.00 saatleri arasında kanvas boyama, geri dönüşüm çalışmaları, "Mutluluk Zaman Kapsülü" ve "Geleceğe Mektup" gibi atölyelerin yanı sıra seramik, mandala, el baskısı, taş boyama, ebru gibi yaratıcı aktiviteler çocuklarla buluşacak. Yüz boyama, çiçek dikimi, deneyler ve oyunlarla çocuklara renkli bir gün yaşatılacak.

Etkinlikler sadece 23 Nisan'la sınırlı kalmayacak

Etkinlikler kapsamında 24-25 Nisan'da Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda Mamak, Altındağ, Akyurt, Esertepe, Yahyalar ve Mutlu Aile Yaşam Merkezlerinden çocuklar sahneye çıkacak. Saat 13.15-17.00 arasındaki gösterilerde halk oyunları, tiyatro, dans ve müzik performansları yer alacak.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesince hazırlanan "Gümüş Pullu Balık" tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Sincan Çocuk Kulübü ile Elvankent ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri üyeleri ise 26 Nisan'da Gençlik Parkı Büyük Salon'da gösteriler sunacak.

Gezici Etkinlik Aracı İlçeleri Dolaşacak

ABB, "Gezici Etkinlik Aracı" ile 23 Nisan coşkusunu ilçelere de taşıyacak.

Etkinlik aracı, 20 Nisan'da Güdül Meydan, 21 Nisan'da Şereflikoçhisar Kültür Merkezi, 22 Nisan'da Keçiören Kalaba Kent Meydanı, 24 Nisan'da Elmadağ İsmet Paşa Parkı, 25 Nisan'da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda 11.00-16.00 saatleri arasında çocuklarla buluşacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 23 Nisan Etkinlikleri - Son Dakika

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