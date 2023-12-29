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Ankara'da 862 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 862 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 862 kişinin yakalandığını bildirdi. Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 253, ifadeye yönelik aranan 552 şüpheli olmak üzere toplamda 862 kişi gözaltına alındı.

Ankara\'da 862 Aranan Şüpheli Yakalandı
29.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:02
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 862 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 253, ifadeye yönelik aranan 552 şüpheli olmak üzere 862 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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