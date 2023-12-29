Ankara\'da 862 Aranan Şüpheli Yakalandı

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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 862 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 253, ifadeye yönelik aranan 552 şüpheli olmak üzere 862 kişi yakalandı.
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