Ankara'da 904 Suçlu Yakalandı

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Ankara Valiliği, polis ve jandarma operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 904 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 27 Aralık 2024 ile 2 Ocak tarihleri arasında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 25, 5 yıla kadar hapis cezası olan 271 ve ifadeye yönelik aranan 588 kişi yakalandı.