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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 925 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8-14 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 313, ifadeye yönelik aranan 561 şüpheli olmak üzere 925 kişi yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da 925 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika