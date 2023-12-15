Ankara\'da 925 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 925 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8-14 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 313, ifadeye yönelik aranan 561 şüpheli olmak üzere 925 kişi yakalandı.