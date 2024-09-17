Ankara'da Anafartalar Caddesi Yenileniyor - Son Dakika
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Ankara'da Anafartalar Caddesi Yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Caddesi'ndeki Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım projesi kapsamında 25 tarihi binanın cephelerini yenileyerek kentin kültürel mirasını korumayı amaçlıyor. Proje, 2024 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

17.09.2024 10:27  Güncelleme: 11:27
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım' projesine devam ediyor. İlk modern dükkan, kafe ve eğlence merkezlerinin yer aldığı Anafartalar Caddesi'ndeki 19'u tescilli 104 binadan 25 tanesi yenilenerek, özgün görünümüne kavuşturuldu.

Ankara'da ilk çok katlı ve betonarme yapıların inşa edildiği ilk modern dükkan, kafe ve eğlence merkezlerinin yer aldığı Anafartalar Caddesi yenileniyor. Ulus Tarihi Kent Merkezi'ni iş dünyası ve turizmin önemli simgelerinden biri haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin, Anafartalar Caddesi'ndeki 'Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım' çalışmaları devam ediyor.

Yapılar özgün görünümüne kavuşuyor

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Anafartalar Caddesi'ndeki kültürel mirasın korunarak görüntü kirliliğinin giderilmesi ve görsel bütünlüğün sağlanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, 19'u tescilli 104 yapıdan 25 tanesinin cephesi yenilendi. 19 tescilli binada ince ahşap işleri devam ederken, kalan tescilsiz 60 yapının özgün görünümüne kavuşması için de söküm, raspa, sıva ve boya çalışmaları sürüyor. Ayrıca gerekli görülen yapıların pencereleri değiştiriliyor, çatıları da karkasla güçlendirilerek yenileniyor.

Tarihi kimliğe zarar veren tabelalar söküldü

Cephe işlemleri tamamlanan yapıların zemin katlarında yer alan ticari kullanım alanlarında, görüntü kirliliği oluşturan ve tarihi kimliğe zarar veren tabelalar sökülerek, yerine tek tip ışıklı kutu harf tabelalar koyuldu. Otomatik tente ve kepenklerin de yapıldığı ticari kullanım alanları, yeni kompozit vitrinleriyle yepyeni bir görünüme kavuştu.

Kaldırımlarda 'Ankara Miras' vurgusu

Proje kapsamında Anafartalar Caddesi'nin zemininde de görsel bütünlük ve statik dayanımın sağlanmasının hedeflendiği yenileme faaliyetleri başladı. Granit taşlarla yenilenen kaldırımlar, araç çıkışının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması için 'Ankara Miras' logolu baba bordürlerle çevrelendi. Caddedeki aydınlatmaların da yenilenmesi için altyapı çalışmalarının devam ettiği projenin, 2024 yılının sonunda bitirilmesi planlanıyor.

"Amacımız Ankara'nın hikayesini yeniden yazmak"

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Esas amacımız kenti kimlikli bir kent yapıp Ankara'nın uzun yıllardır kaybetmiş hikayesini yeniden yazmak. Bir kenti kimlikli kent yapabilmenin yolu da kültürel mirası korumaktan, yaşatmaktan ve gelecek nesillere aktarmaktan geçer. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Proje öncesi bölge halkı ve esnafıyla toplantılar gerçekleştirerek ortak akılla hareket ettiklerini vurgulayan Ödemiş, caddede kültürel mirası yaşatırken, bir yandan da bugünkü yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Cadde'nin tarihi açıdan değerinden de bahseden Ödemiş, "Ümit ediyorum bu projeler bittikten sonra burası İstanbul'un Pera'sını aratmayacak şekilde nitelikli bir dokuya dönüşecek. İnşallah bu caddeyi geçmişteki kötü kullanımlardan arındırarak, Alman ve Avusturyalı mimarların yapmış olduğu nitelikli kimlikli binaları, yine Cumhuriyet'in 1. Ulusal Mimarlık Dönemi'nin kendine has betonarme 2-3 katlı yapılarını özgün haliyle ortaya çıkaracağız. Kentsel tasarım projesiyle, aydınlatma elemanlarıyla, oturma gruplarıyla ve seçtiğimiz dekoratif çöp kutularıyla burayı çok daha yaşanılır bir hale getirip bir kültür aksı haline de dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"Tarihi kent dokusuna yönelik ulaşım planını da hazırlıyoruz"

Ödemiş, bir yandan da Ulus Koruma Amaçlı İmar Plan sürecini de sürdürdüklerini kaydederek, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin turistik bir kültür merkezi haline dönüşmesi ve trafiğin rahatlaması için alt yapıyı hazırladıklarını belirtti. Bu çerçevede projeyi hazırlarken rezerv alanı olarak bir hat tramvay güzergahı bıraktıklarını belirten Ödemiş,"Ulus Koruma Amaçlı İmar Planı'nın 1/5000 ve 1/1000'lik sürecinde Ulus'a, tarihi kent dokusuna yönelik ulaşım planını da hazırlıyoruz. Tarihi tescilli tren garımız Cumhuriyet Caddesi, 1. ve 2. Meclis dediğimiz caddeye doğru cephe veriyor. O cepheden alıyoruz Anafartalar Caddesi'nde şu an üzerinde bulunduğumuz noktaya kadar tramvay hattımız var. Bu hattı bitirdikten sonra buradaki trafiğin daha da azalacağını düşünüyoruz. 1/5000 ve 1/1000'lik planlarımız bittiği zaman da kale ve çevresindeki alanı tamamıyla yayalaşma şeklinde düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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