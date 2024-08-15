Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Kişi İntihar Etti

Ankara\'da Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Kişi İntihar Etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, tartıştığı karısını öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

15.08.2024 00:16
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Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti.

Durali Alıç Mahallesi 937 Sokak'ta B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, tabancayla eşi Z.B'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika

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