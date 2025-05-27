Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda, E.C.Y. yönetimindeki 06 CVV 780 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 AGT 275 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan G.K, G.G. ve 2 bebek hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Çarpışma: 6 Yaralı - Son Dakika
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