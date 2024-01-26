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Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon - Son Dakika
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Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon

Ankara'da gözaltına alınan bir kişinin cep telefonunda çocuklara ait istismar içeriğine rastlanılması sonrası ekipler harekete geçti. Ankara merkezli 20 ilde, sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı ileri sürülen 35 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
26.01.2024 - 15:57,
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Ankara merkezli 20 ilde, sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı ileri sürülen 37 şüphelinden 35'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan S.K'nin cep telefonundaki incelemede, çocuklara ait istismar içeriğine rastlanılması ve şüphelinin sohbet uygulamalarındaki gruplarda aktif olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARIN YER ALDIĞI MÜSTEHCEN YAYINLARI TEMİN EDİP SATMIŞLAR

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bir sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair tespit üzerine bu gruplarda aktif olarak bulunan 37 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi başlatıldı.

35 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA
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