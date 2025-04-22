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Ankara'da Çocuklara Trafik Bilinci Eğitimi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli çocuklara trafik bilinci kazandırmak için Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi'nde ücretsiz trafik eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler, ana sınıfı ve ilkokul 1-2. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yılda 10 bin öğrenciye veriliyor.

22.04.2025 13:23  Güncelleme: 14:45
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen trafik eğitimlerine devam ediyor. Ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerden her yıl 10 bin öğrenci faydalanıyor. Önce teorik ardından da uygulamalı trafik eğitimi alan çocuklara ayrıca "trafik müfettişi" rozetleri veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların trafik bilincini küçük yaşta kazanmaları amacıyla Kurtuluş Parkı'nda bulunan Trafik Eğitim Merkezi'nde ücretsiz eğitimler vermeye devam ediyor. 20 Haziran 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek bahar dönemi eğitimleriyle, ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

Yılda yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim veriliyor

Eğitimler, çocukların anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Minik öğrenciler, trafik ışıkları, yaya geçitleri, okul geçidi, üst geçit kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve karşıdan karşıya geçme kuralları gibi temel konuları öğrendikten sonra akülü arabalarla pistte pratik yapma imkanı buluyor. Günde 4 okulun faydalandığı merkezde, yılda yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim veriliyor. Eğitimler ise her yıl bahar ve güz dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

"Amacımız çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak"

20 Haziran'a kadar devam edecek eğitimlere yoğun talep olduğunu belirten Trafik Eğitim Merkezi Sorumlusu Seda Kalkan, "Randevuları online sistem üzerinden veriyoruz. Okullar, https://cocuktrafik.ankara.bel.tr adresinden randevu alabiliyor. Hedef kitlemiz ana sınıfı, 1 ve 2. sınıf öğrencileri. Amacımız çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak. Çünkü erken yaşta öğrendikleri bilgileri ileride de unutmuyorlar, bunun farkındayız. Önce sınıfta çocuklara teorik bilgi veriyoruz. Sonrasında dışarıda, pistte uygulamalı eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerin arkasından çocuklar akülü arabalarla, pistte araba kullanıyor. Hem yaya olarak neler yapabileceklerini hem de araç başında nelere dikkat etmeleri gerektiğini eğlenerek öğreniyorlar" dedi.

Motivasyonu artırmak ve öğrencilere farkındalık kazandırmak için "Trafik Müfettişi" logolu rozetler dağıttıklarını söyleyen Kankan, "Buradaki eğitimden sonra çocuklar birer trafik müfettişi oluyor. Aileleriyle araç kullanırken ya da yolda, trafikte yaya oldukları zaman birazcık daha farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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