Ankara'da Çubuk ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenice Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında apartman dairesi kullanılamaz duruma geldi.
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