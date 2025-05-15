Ankara\'da Deprem Panikle Hissedildi

ANKARA'DA DEPREM PANİĞİ

Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ankara'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar, panik içinde dışarıya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: KURUMLARIMIZ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD verilerine göre Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.