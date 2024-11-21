Ankara\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi 29. Dönem üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Çocuklar, hazırladıkları pankartlarla da çocuk hakları ihlallerine dikkati çekti.

ABB Çocuk Meclisi 29. Dönem üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocuk Meclisi binası önünde açıklama yaptı. Çocuklar, açıklamanın ardından vatandaşlara Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili soru sorarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Programa Çocuk Kulüpleri üyeleri de katılarak mini koro gösterisi yaptı.

"Çocuğuz ve haklarımız var demek için buradayız"

Çocuk Meclisi 29. Dönem Başkanı Miray Eroğlu, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri olarak, çocuk haklarını hatırlamak, hala bilinmeyen ve göz ardı edilen konuları hatırlatmak için buradayız. 'Çocuğuz ve haklarımız var' demek için buradayız" dedi.

Çocuk Meclisi 29. Dönem Üyesi Feyza Reyyan Coşkun da "18 yaşından küçük her birey çocuktur ve çocuk olmasından kaynaklanan hakları vardır. Çocuk hakları, insan haklarıdır. İnsan hakları gibi çocuk hakları da doğduğumuz andan itibaren sahip olduğumuz yasal, evrensel haklardır" diye konuştu.