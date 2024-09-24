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Ankara'da El Emeği Sergisi

Ankara\'da El Emeği Sergisi

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde, sosyal hizmet alıcılarının el emeği ürünleri sergilendi.

24.09.2024 17:48
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ANKARA'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hizmet alan kadın, çocuk ve yaşlıların, atölye çalışmaları ile ortaya koyduğu el emeği ürünlerinden oluşturulan sergi, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaretçilere sunuldu.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali'ne 17 kuruluş ile katıldı. Festival kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde yer alan festival alanında 8 çadır kuruldu. 30 stantta bakanlıktan hizmet alan çocuk, yaşlı ve kadınların el emeği ürünleri ve kadın kooperatiflerinin ürünleri sergiye çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hilal Gürpınar, sergi alanını ziyaret ederek, ürünleri inceledi.

'BU SANAT ATÖLYELERİNİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ'

Gürpınar, festivalde yer almanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bizler İl Müdürlüğü olarak kadın, çocuk, yaşlı, engelli bireylerin günün birçok saatini geçirebildiği ve iyileştirme süreçlerine destek olan bu sanat atölyelerini çok kıymetli buluyoruz. Bugün burada Ankara'da misafir ettiğimiz Filistinli kardeşlerimizin de el emeği ürünleri var" dedi.

'BU, DÜNYADA BİR İLK'

Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 yıldır kalan Yunus Tavşancı (62), "Huzurevimizin ve bakanlığımızın destekleriyle el ürünlerini günlük yaşantımızda yapıyoruz. Bizler açısından çok hoş, eğlenceli. Severek ve isteyerek yapıyoruz. Kristal taş' diye adlandırılan boncuktan oluşan tablolar yapıyorum" diye konuştu. 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 yıldır kalan emekli öğretmen Nergis Öziş (67) de "Boncuklarım dünyada tektir. Kalença mantığıyla tabloya dönüştürüyorum. Bu, dünyada bir ilk. Şimdi de seramiklerle çalışıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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