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Ankara'da Emlakçı İntihar Etti - Son Dakika
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Ankara'da Emlakçı İntihar Etti

Ankara'da bir emlakçı, pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra kendini ofise kilitleyip intihar etti. Olayın ardında borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL kaybettiği iddia edilen emlakçının bunalıma girdiği öne sürüldü.

Ankara\'da Emlakçı İntihar Etti
21.12.2023 - 17:05,
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ANKARA'da, emlakçı Yusuf D., pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra kendini ofise kilitleyip intihar etti. Yusuf D.'nin, borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL kaybetiği öne sürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Karapürçek Caddesi'nde emlak ofisi işleten Yusuf D.'nin dükkanı kilitleyip içeride pompalı tüfekle dolaştığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören Yusuf D.'nin etrafa ateş açması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Ardından tek el silah sesi duyulması ve bir süre sessizlik olması üzerine özel harekat ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak emlak ofisine girdi. Hareketsiz şekilde yerde yatan Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf D.'nin borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL para kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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