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Ankara'da Eski Eşi Başından Silahla Vurulan Kadın Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Eski Eşi Başından Silahla Vurulan Kadın Katil Zanlısı Tutuklandı

Ankara'da eski eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurarak öldüren Şafak Şahin, 'tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın geçmişi ise 13 Aralık akşamı yaşanmıştı.

Ankara\'da Eski Eşi Başından Silahla Vurulan Kadın Katil Zanlısı Tutuklandı
15.12.2023 - 13:14,
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Başkentte eski eşi Nursena Kozan'ı (25) başından silahla vurularak öldüren Şafak Şahin, "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şahin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şahin, "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın geçmişi

13 Aralık akşam saatlerinde, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde, Şafak Şahin, boşandığı eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Şahin ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da Eski Eşi Başından Silahla Vurulan Kadın Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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