ANKARA'da izinsiz olarak düzenlenen Filistin protestosunda, polise saldıran 6 şüpheli gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde, Kızılay Yüksel Caddesinde toplanan ve Filistin protestosu adı altında izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara direnen ve ellerindeki flamaların sopaları ile polise saldıran gruba müdahale edildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Filistin Protestosuna Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?