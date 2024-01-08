Ankara\'da \'Gazeteciler Günü\' sergisi

ANKARA Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle 'Bizim Hikayemiz' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen sergide, basın mensuplarının çalışırken çekilen 70 fotoğrafına yer verildi. Serginin açılışını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden yaptı. Törene çok sayıda davetli ile birlikte öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, Basın emekçilerimiz milletimizin şuurunun güçlenmesi, demokrasimizin sağlamlığı, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi açısından hayati bir role sahiptir. Basının kamuoyu desteğinden aldığı gücü milli meseleler başta olmak üzere toplumu ilgilendiren her konuda etkin ve doğru kullanmasının son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu sorumlulukla hareket eden tüm gazetecilerimizin ülkemizin birlik, beraberlik ve kalkınmasına büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek, haber ve gerçekleri aktarmak için gece gündüz çalışan basın emekçilerine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum dedi.

Bakan Yardımcısı Mumcu ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi.