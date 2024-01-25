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Altındağ'da çıkan yangında engelli bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Altındağ'da çıkan yangında engelli bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Gültepe Mahallesi'nde gecekonduda çıkan yangında, engelli bir kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İkamette yapılan incelemede, yangında hayatını kaybeden kişinin Erdal Çavuş olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Altındağ\'da çıkan yangında engelli bir kişi hayatını kaybetti
25.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:42
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekonduda çıkan yangında engelli kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Eflatun Sokak'ta Erdal Çavuş'un (56) ikamet ettiği gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İkamette yapılan incelemede engelli olduğu öğrenilen Erdal Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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