Ankara\'da Haşereyle Mücadele: İlaçlama Çalışmaları Hız Kazandı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), havanın ısınmaya başladığı bahar ve yaz günlerinde sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilebilmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. ABB iştiraklerinden BelPlas A.Ş., Kurban Bayramı öncesi hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek tüm haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilebilmek amacıyla başlattığı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ABB iştiraki BelPlas A.Ş., kent genelinde kontrol altında bulunan bin 904 üreme alanında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Durgun suda ve yeşil alanlarda üremeye başlayan larva, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı ekipler hem karada hem de sulak alanlarda Başkent'in dört bir tarafında düzenli periyodlarla ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar bayram sonrası da devam edecek

BelPlas A.Ş. ayrıca, Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle, karasinek, sivrisinek ve haşerelerde meydana gelebilecek artışların önüne geçebilmek için kurban satış alanlarında yoğun bir ilaçlama mesaisi gerçekleştiriyor. Kurban atıklarının bölgeden temizlenmesi ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek hale gelinceye kadar ilaçlama seferberliğini sürdürecek olan ekipler, Başkent'in tüm ilçelerinde önceden belirlenen kurban kesim alanlarında başlatılan ilaçlama çalışmalarına bayram sonrasında da devam edecek.

"Halkımız gönül rahatlığı ile vakit geçirebilirler"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığını önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, vektörle mücadele çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara halkının sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. İlimiz genelinde yıl boyunca Ankara halkının herhangi bir şekilde vektör ve haşere kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması adına yeşil alanlarda, sucul alanlarda, gübrelik alanlarda, hayvancılık işletmelerinin olduğu bölgelerde, çöplük alanlarda ve çöp konteynerlerin bulunduğu lokasyonlarda vektör unsurlarına karşı aralıksız çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Halkımız başta rekreasyon ve park alanları olmak üzere gönül rahatlığı ile gelip vakit geçirebilirler."