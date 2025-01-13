Ankara'da Hibrit Eğitim Modelleri Paneli Düzenleniyor - Son Dakika
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Ankara'da Hibrit Eğitim Modelleri Paneli Düzenleniyor

Ankara\'da Hibrit Eğitim Modelleri Paneli Düzenleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, 'Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri' paneline ev sahipliği yapacak. 14 Ocak 2025'te düzenlenecek panelde, dijitalleşmenin eğitimdeki etkileri ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine katkısı tartışılacak.

13.01.2025 17:28  Güncelleme: 18:40
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK), "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri" paneline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Panelde alanında uzman isimlerle, dijitalleşmenin eğitimde yarattığı dönüşümler ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığı ele alınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Kent Konseyi (AKK), eğitim alanında "Ortak Akıl" diyerek çeşitli programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. AKK Eğitim Çalışma Grubu, ABB iş birliğiyle 'AKS 101 Çalıştayı'nda ortaya çıkan fikirleri hayata geçirmeye, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya, yenilikçi çözümleri keşfetmeye ve dijital çağın gerekliliklerine ayak uydurmaya yönelik harekete geçiyor.

14 Ocak 2025 tarihinde, saat 13.00'da Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenecek "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri" panelinde, dijitalleşmenin eğitimde yarattığı dönüşümler ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığı detaylı bir şekilde ele alınacak.

Ankara'da bir ilk olan ve eğitim alanında uzman isimlerin bir araya geleceği panelde; "Uzaktan Eğitimin Dünyası", "Evde Sınıf, Hep Yanınızdayız", "Dijital Çağda Yeterlilik Temelli Mikro Öğrenme", "Uzaktan Dil Eğitiminde Kullanılan Araçlar ve Hibrit Eğitim" konu başlıkları ele alınacak. Panel basına açık olacak ve tüm Ankaralılar katılım sağlayabilecek.

Kaynak: ANKA

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