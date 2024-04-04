Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına 111 araç ve 468 personelle müdahale edildiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, atıl durumdaki lastiklerin bulunduğu alanda çıkan ve bölgedeki iş yerlerine sirayet eden yangını söndürme çalışmalarının itfaiye, AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerinden oluşan toplam 111 araç ve 468 personelle yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yangın mahalli toprak dökülmek suretiyle ve yoğun müdahaleler sonucunda hapsedilmiş, başka yerlere sirayeti engellenmiştir. Ortada kalan bölümde yangına müdahale yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına 111 araç ve 468 personel müdahale etti - Son Dakika
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