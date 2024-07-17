Ankara\'da Husumet Kavgası Sonucu Öldürülen Gencin Cenazesi Toprağa Verildi

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ANKARA'da aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile başından vurulan Ulaş Birliker'in (21) cenazesi toprağa verildi.

Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde önceki gece, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada Ulaş Birliker, karşı gruptan ateşlenen tabancayla başından vuruldu. Olay sonrası kaçan E.K., C.Y. ve Ö.K., polis ekiplerince yakalanırken; Birliker, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve C.Y., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ö.K.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ulaş Birliker'in cenazesi, bugün Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'n getirildi. Cenazeye Birliker'in ailesi ve yakınları katıldı. Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulaş Birliker'in cenazesi toprağa verildi. Cenazede Birliker'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın yaşandığı mahallede polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.