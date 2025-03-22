Ankara'da İmamoğlu Protestolarında 41 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da İmamoğlu Protestolarında 41 Gözaltı

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından il genelinde düzenlenen protestolarda 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şahin, sosyal medya hesabından, gözaltına alınan kişilerin adli mercilere teslim edildiğini belirtti.

22.03.2025 16:12  Güncelleme: 18:11
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(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı il genelinde başlayan protestolarda 41 kişinin gözaltına alındığını ve adli mercilere teslim edildiğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasa dışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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