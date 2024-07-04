Ankara'da İnşaattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde inşaatın 6. katından düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Hürriyet Sokak'ta yapımı süren bir binanın inşaatında betonları sulayan Hasan Gül (40), dengesini kaybederek zemine düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Evli ve iki çocuk babası Gül'ün sulama yaptığı inşaatın, müteahhitlik firması bulunan babasına ait olduğu öğrenildi.