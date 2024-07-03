Ankara'da İş Adamına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da İş Adamına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı. Karaarslan ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş adamının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

03.07.2024 21:27
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A. silahlı saldırıya uğradı.

Karaarslan ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş adamının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekil yaralandığı öğrenildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda olayın faili olan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Çankaya, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da İş Adamına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

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