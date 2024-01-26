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Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen araç parçalarını piyasaya süren 5 kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara\'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 23:50,
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ANKARA'da yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç parçalarını piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda; yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini saptadı. Tespit edilen kişilere yönelik, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet lükb marka otomobil, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirdi.

Kaynak: DHA
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