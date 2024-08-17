Ankara'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı

Ankara\'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı

ANKARA'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının yaklaşık 5 milyon TL'lik ziynet eşyası ve dövizini çalan şüpheli, Kırıkkale'de jandarma tarafından yakalandı.

17.08.2024 21:50
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ANKARA'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının yaklaşık 5 milyon TL'lik ziynet eşyası ve dövizini çalan şüpheli, Kırıkkale'de jandarma tarafından yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Kırıkkale karayolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altında, kontrol noktasında Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmekte olan taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.D.'nin (21) durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 milyon TL'lik dolar ve ziynet eşyası ele geçirirken, şüpheli gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları araştırmada, A.D.'nin kendisini polis olarak tanıtıp Ankara'da Z.A.'nın (73) döviz ve ziynet eşyasını çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Döviz ve ziynet eşyaları ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahibine teslim edilecek.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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