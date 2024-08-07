Ankara'da komşusunu pompalı tüfekle tehdit eden kişi gözaltına alındı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde komşusunu pompalı tüfekle tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçedeki Melih Gökçek Bulvarı'nda bulunan sitede C.G, henüz bilinmeyen nedenle komşusuyla tartıştı.

Bunun üzerine C.G, pompalı tüfekle tartıştığı komşusunu tehdit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.