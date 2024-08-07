Ankara'da Komşusunu Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Komşusunu Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Ankara'da bir sitede komşusunu pompalı tüfekle tehdit eden C.G., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Yenimahalle ilçesinde bulunan bir sitede gerçekleşti. C.G., tartıştığı komşusunu evinden aldığı pompalı tüfekle tehdit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bina içerisinde çocukların da olduğu görüldü.

07.08.2024 18:56
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ANKARA'da bir sitede komşusunu pompalı tüfekle tehdit eden C.G., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı'nda bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, C.G. sitenin çimleri sulanmadığı için komşusu ile tartıştı. Bunun üzerine C.G., evinden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı komşusunu tehdit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.G.'nin pompalı tüfekle bina içerisinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlarda bina içerisinde çocukların da olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Yenimahalle, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Komşusunu Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Komşusunu Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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