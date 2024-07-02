Ankara'da Kuaförler Salı Günü Kapalı Olacak - Son Dakika
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Ankara'da Kuaförler Salı Günü Kapalı Olacak

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Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri ve Manikürcüler Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı'nın genelgesi üzerine Ankara Valiliği'nin berber, güzellik salonu ve kuaförlerin salı günü kapalı olması yönünde aldığı kararı Başkent'teki esnafa bildirdi. Kuaförler, karara tepki göstererek kendi izin günlerini kendilerinin seçmek istediklerini belirtti.

02.07.2024 15:54
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(ANKARA) - Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri ve Manikürcüler Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı'nın genelgesi üzerine Ankara Valiliği'nin berber, güzellik salonu ve kuaförlerin salı günü kapalı olması yönünde aldığı kararı Başkent'teki esnafa bildirdi. Kuaför Nedim Çal, karara tepki göstererek "Biz çalışmak istiyoruz. İzin yapacağımız günleri kendimiz seçelim. Valiliğin işi yok da kuaförlerle mi uğraşıyor? Biz çalışıyoruz zaten. Vergisini veren insanlarız. Devletin bir personeli değiliz ki bize 'Sen şu gün kapatacaksın' diyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması yönünde karar almış, kapalı olacak günün belirlenmesini ise valiliklere bırakmıştı. Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Köksal Özcan, Başkent esnafına Ankara Valiliği'nin kararını mesajla bildirdi. Mesajda, "Sayın üyelerimiz, Ticaret Bakanlığı'nın yazısı ve Valilik kararıyla 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle kuaför ve güzellik salonları salı günü kapatma kararı almıştır" denildi.

Esnaf ise, salı günü kapatma kararına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan kuaför Nedim Çal, şunları söyledi:

"Kuaförler zaten haftada 1 gün izin yapıyordu. Doğal olarak eşi çalışan, çocukları okula giden insanlar, pazar günü ailesiyle birlikte izin yapıyordu. Ama şimdi bu alınan karardan sonra salı günleri kapalı olacağız. Eşi işe giden ve çocuğu çalışan biri evde tek başına olacak. Bu karar birkaç sene önce de gündem oldu. Valilik, oda başkanlarını çağırdı. Kuaförler, güzellik uzmanları hep birlikte hangi gün tatil yapılacağını belirlemek için seçim yaptı. Pazar günü açık ara önde çıkmasına rağmen Valilik, ne hikmetse salı gününü tatil ilan etti. Kasapların ya da terzilerin tatil gününe karışılmazken neden kuaförlere karışılıyor? Bırakın herkes çalışsın. Valilik bizim nasıl keyif yapacağımızı düşüneceğine bizim sorunlarımızla uğraşsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Kiralar, vergiler biliyorsunuz zaten...

Hafta başı yoğun oluyor, salı günü daha durgun oluyor diye düşünmüş olabilirler. Ben kendi açımdan konuşacak olursam Meclis'in yanındayız, salı günü grup toplantıları oluyor. Meclis'in en yoğun olduğu günler salı günleri.

Biz çalışmak istiyoruz. İzin yapacağımız günleri kendimiz seçelim. Valiliğin işi yok da kuaförlerle mi uğraşıyor? Biz çalışıyoruz zaten. Vergisini veren insanlarız. Devletin bir personeli değiliz ki bize 'Sen şu gün kapatacaksın' diyor.

"Haftada iki gün kapalı olacağız, bu doğru bir karar değil"

Salı günü kuaförlerin kapalı olacak olması, bizi kötü etkileyecek. Çünkü salı günü kapatma olsa da biz pazar günü de kapatmak zorundayız. Çocuğumuz ve eşimizle vakit geçirmemiz lazım. Pazar günü ben her halükarda kapatacağım. Arkadaşlarım da aynı şekilde hem pazar günü hem de salı günü kapatacaklar. Haftada iki gün kapalı olacağız ve bu doğru bir karar değil.

Bizim bölgemizde genellikle, gelin saçlarını yapmak için otellere gideriz. Ama Keçiören, Mamak, Sincan gibi bölgelerde hala pazar günleri gelin başları yoğun bir şekilde devam ediyor. Oradaki arkadaşlar pazar günleri çok yoğun. Ama burada pazar günleri yoğun olmuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kuaförler Salı Günü Kapalı Olacak - Son Dakika

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