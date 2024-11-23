Ankara'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı

Ankara\'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı

Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

23.11.2024 22:38  Güncelleme: 22:40
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ANKARA'da hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ankara'da beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının sıfır dereceye yaklaşmasıyla birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.

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Karın kentte etkisi sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Ankara genelinde etkili olan kar yağışına karşı ekiplerimiz, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için tüm gücümüzle sahadayız" denildi. Ayrıca mücadele çalışmalarını 'https://kartakip.ankara.bel.tr' adresinden vatandaşların takip edebileceği bildirildi.

FOTOĞARFLI

Kaynak: DHA

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