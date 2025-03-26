Ankara'da Miniklere Ücretsiz Trafik Eğitimi Başlıyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti'nde Başkentli minikler için düzenleyeceği trafik eğitimleri 7 Nisan'da başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkentli minik öğrencilere yönelik Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti'nde düzenlediği ücretsiz trafik eğitimleri başlıyor. 7 Nisan-20 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlere ana sınıfı ile ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri katılabilecek.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, eğitimleri çocukların eğlenerek ve kolayca anlayabilecekleri seviyede, hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak ücretsiz verecek.

Trafik eğitimleri için randevu almak ve detaylı bilgi edinmek isteyen okullar, 'https://cocuktrafik.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.