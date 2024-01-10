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Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 2 Tutuklama

Ankara'da uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 2 kilo 28 gram kokain, 336 bin sentetik ecza maddesi, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Ankara\'da Narkogüç Operasyonunda 2 Tutuklama
10.01.2024 - 12:16,  Güncelleme: 12:17
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ANKARA'da uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı illerden Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine 'Narkogüç' operasyonları kapsamında çalışma yapıldı. Uyuşturucuyu gece kulüplerinde piyasaya süreceği belirlenen 5 şüpheli, dün Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde suçüstü yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının 'zula' olarak tabir ettiği yerlerde, üstlerinde, araçlarında, iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 28 gram kokain, 336 bin sentetik ecza maddesi, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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