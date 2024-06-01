Ankara'da Otobüslerde Tekerlekli Sandalye Kontenjanı Arttırılmalıdır - Son Dakika
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Ankara'da Otobüslerde Tekerlekli Sandalye Kontenjanı Arttırılmalıdır

Ankara\'da Otobüslerde Tekerlekli Sandalye Kontenjanı Arttırılmalıdır

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ankara'da yaşayan engelli bir kişinin başvurusu üzerine, toplu taşıma hizmetinin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi yönünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi. KDK'nin kararında, otobüslerin tekerlekli sandalyeli bireylerin bir arada seyahat edebilmelerine uygun bir şekilde tasarlanmadığı tespit edildi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir bir planın hayata geçirilmesi tavsiye edildi.

01.06.2024 11:13
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başkentteki otobüslerde tekerlekli sandalye ile seyahat kontenjanının arttırılması yönünde yapılan başvuruda, toplu taşıma hizmetinin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi yönünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

Karara göre, Ankara'da yaşayan engelli bir kişi, belediye otobüslerinin engelli kontenjanının 1 kişi olduğunu, bu nedenle uzun süre otobüs beklemek zorunda kalabildiğini, engelli yakınlarıyla birlikte seyahat edemediğini belirterek, kontenjanın arttırılması için belediyeye başvurdu.

Talebi belediye tarafından reddedilen kişi, konuyla ilgili düzenleme yapılması adına KDK'ye başvuruda bulundu.

Konu hakkında bilgi istenen Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan tüm otobüslerin engelli erişimine uygun olduğunu, diğer engelli kontenjanlarının yanı sıra her otobüste bir tekerlekli sandalye kullanan yolcunun seyahat edebilmesi için kontenjan bulunduğunu bildirdi.

Başvuruyu inceleyen KDK, otobüslerin tekerlekli sandalyeli bireylerin bir arada seyahat edebilmelerine uygun bir şekilde tasarlanmadığını tespit etti.

KDK, Ankara'daki toplu taşıma hizmetinin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi yönünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

Karardan

KDK'nin kararında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2019'da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiği hatırlatıldı ve planda, "engelli hakları alanında gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ne kadar güçlü olursa olsun, reformların başarısında belirleyici unsur iyi ve doğru uygulamadır" vurgusunun yapıldığı ifade edildi.

Engelli bireylerin kent içerisindeki seyahatlerinin kolaylaştırılması, erişim haklarının güvence altına alınması amacının anlamlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan kararda, şunlara yer verildi:

"Engelli Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen makul uyumlaştırma yükümlülüğü gereği toplu taşıma otobüslerinin tekerlekli sandalyeli bireylerin bir arada seyahat edebilmelerine olanak sağlayacak, erişimlerini kolaylaştıracak şekilde evrensel tasarım yöntemleri kullanılarak tasarlanması öncelikli olmak üzere, Ankara ilinde toplu taşıma kamu hizmetinin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi amacına ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ndeki hedeflere uygun olarak geliştirilecek kapsamlı ve sürdürülebilir bir planının hayata geçirilmesi gerektiği hususunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Ankara, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

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