Ankara'da Oyuncak Silahla Tehdit Edip Büfeden Hırsızlık Yapmak İsterken Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Oyuncak Silahla Tehdit Edip Büfeden Hırsızlık Yapmak İsterken Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak silahla tehditler savuran ve büfeden hırsızlık yapmaya çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının elindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi ve hakkında nitelikli yağma suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

10.07.2024 12:15
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde oyuncak silahla alışveriş merkezindekileri tehdit edip büfeden hırsızlık yapmak isterken gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mutlukent Mahallesi'nde Y.E.I, elindeki uzun namlulu silah görünümündeki oyuncakla bir alışveriş merkezinde dolaşmaya başladı.

Bir süre sonra alışveriş yapanları tehdit etmeye başlayan Y.E.I, bölgede bulunan bir büfeden soygun yapmak istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Y.E.I, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmak istedi.

Ekiplerin çevresini sarması üzerine Y.E.I, tüfeği polislere doğrultarak "Hadi beni vurun." diye bağırmaya başladı.

Şüphelinin elindeki silahın dış görünüş itibarıyla gerçek olamayacağını değerlendiren polis ekipleri, Y.E.I'yı ikna etmeye çalıştı.

Ekipler, şüpheliyi elindeki silahı bir an bırakmasından faydalanarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde uzun namlulu silah görünümündeki oyuncağın boncuk attığı belirlendi.

Büfeden silah zoruyla sigara aldığı tespit edilen Y.E.I. hakkında "nitelikli yağma" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.I, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Alışveriş, Çankaya, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Oyuncak Silahla Tehdit Edip Büfeden Hırsızlık Yapmak İsterken Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Oyuncak Silahla Tehdit Edip Büfeden Hırsızlık Yapmak İsterken Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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