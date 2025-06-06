Ankara'da 'Paylaşmanın Bayramı' Et Bağışı Kampanyası Başladı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla başlattığı et bağışı kampanyası bu bayramda devam ediyor. Vatandaşlar, kurban etlerini 6-7 Haziran günlerinde 5 farklı noktada kurulan toplama merkezlerine teslim edebilecek. Toplanan etler, soğuk zincir sistemiyle korunarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

Kurban Bayramı'nda paylaşmanın ve dayanışmanın merkezi bir kez daha Ankara olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçen yıl büyük ilgi gören et bağışı kampanyasını bu Kurban Bayramı'nda da sürdürüyor. "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşlar, kurban paylarını belirlenen 5 farklı noktada Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim ederek, sosyal destek alan ailelerin bayram sofralarına katkı sağlayabilecek.

Bayramın üçüncü günü et bağışı alınmayacak

Büyükşehir Belediye, et bağışlarının sağlıklı koşullarda toplanması ve dağıtımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. 5 toplama noktasının tümünde soğuk zincir araçları hazır bekleyecek. Hijyenik ve güvenli koşullarda muhafaza edilen etler daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kurban eti bağışları, bayramın birinci günü olan 6 Haziran'da 14.00–23.59, ikinci günü olan 7 Haziran'da ise 10.00–23.59 saatleri arasında kabul edilecek. Bayramın üçüncü günü et bağışı alınmayacak.

"Hiçbir çocuk bayram sofrasına buruk oturmasın diye el ele veriyoruz"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü kuruyoruz. Bayramın ilk iki günü boyunca, şehrimizin beş farklı noktasında konuşlanacak soğuk zincir araçlarımız ve Toptancı Hali'nin hemen yanında bulunan soğuk hava depomuz, kurban ibadetini yerine getirip et paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edecektir. Paylaşmanın bayramında Başkent'imizde kimse yalnız hissetmesin, hiçbir çocuk bayram sofrasına buruk oturmasın diye el ele veriyoruz" dedi.

Et payları 5 farklı noktada teslim edilecek

Vatandaşlar, et paylarını belirlenen şu 5 noktada soğuk zincir araçlarına teslim edebilecek:

- Çankaya – Turan Güneş Bulvarı (Çetinkaya - Nişantaşı Pazarı önü)

-Etimesgut – Bağlıca göbek

-Ayrancı – Kapalı Pazar Yeri

-Etlik – Gazze Caddesi (Antares AVM üstü)

-Batıkent – Gimsa önü

Ayrıca Yenimahalle'deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu'nda da bağış kabul edilecek.