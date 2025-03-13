Ankara'da Ramazan Ayında Motokuryelerle İftarlık Dağıtımı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayı boyunca ücretsiz iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Yeni bir dağıtım yöntemini hizmete sunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, trafikte bulunan ve iftara yetişemeyen vatandaşlara motokuryelerle kumanyaları ulaştırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında başlattığı iftarlık kumanya hizmetine yeni bir dağıtım yöntemi ekledi. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu'nun gönüllü olarak gerçekleştirdiği kumanya dağıtımı, trafikte iftara yetişemeyen vatandaşların beğenisini topladı.

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkan Vekili Burkan Yıldırım, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile beraber bu anlamlı çalışmayı yapıyoruz. Trafikte iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyoruz. Bunu tamamen gönüllü olarak, hiçbir ticari amaç gütmeden yapıyoruz. Amacımız bu mübarek ayda dayanışmayı güçlendirmek ve iftar saatinde yolda olan vatandaşlarımızın yanında olmak. Bu projeye öncülük eden Sayın Başkanımız Mansur Yavaş ve Daire Başkanımız Ahmet Güven'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan uygulamaya tam not

Yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar uygulamaya tam not vererek memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

Ramazan Tekin: "Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Elinize sağlık, bununla orucumu açacağım."

Ömer Faruk Karaca: "Gayet güzel bir uygulama olmuş, teşekkür ederiz. Memnun kaldık."

Metin Güneş: "Allah kabul etsin. Güzel bir düşünce tam iftar vaktinde böyle bir uygulama yapılması."

Şeniz Aktaş: "Harika… Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Trafikteyiz orucumuzu yolda açacağız. Emeğine sağlık, Mansur başkan çok yaşasın."

Ufuk Dinçer: "Sağ olsunlar, bu saate olması yetişemeyenler için… Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim."

Semih Cesur Demirci: "Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, çok güzel bir uygulama yapmış. Motorcu arkadaşlara da teşekkür ederim. Şimdi iftarımızı açacağız Allah'ın izniyle."