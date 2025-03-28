Ankara'da Ramazan Bayramı Boyunca Toplu Taşıma Ücretsiz

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarının Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro ve ANKARAY) ile 'Ramazan Bayramı' süresince 30-31 Mart 2025 - 01 Nisan 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımız, üç gün süren Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart 2025 Pazar günü sabah saat 06.00'dan, son günü olan 1 Nisan 2025 Salı günü akşam saat 23.59'a kadar EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."