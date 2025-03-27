Ankara'da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek trafik tedbirlerini yayınladı. Valilik, büyük şehirlerden çevre şehirlere giden yollarda trafiğin yoğunlaşacağı gerekçesiyle ağır taşıtların Ankara'dan İzmir istikameti üzerindeki Ankara- Sivrihisar arası D200 karayolunda arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ankara Valiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili boyunca uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili süresinin aynı döneme rastlaması ile birlikte özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi kapsamında 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar; İlimizden İzmir İli istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 karayolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt gibi tedarik zincirine dahil emtia taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istinai olarak seyirlerine izin verilecektir."