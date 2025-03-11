Ankara'da Sabah Ulaşımında İndirimli Tarifeye Devam

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), şehir içi ulaşımda 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uyguladığı indirimli tarifeyle, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da indirimli tarife devam ediyor. Söz konusu saatlerde ANKAKART tam ücreti 26 TL'den 23 TL'ye düşüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 27 Nisan 2022 tarihinde başlattığı sabah saatlerinde indirimli tarife uygulaması sürüyor.

Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarife, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da geçerli olacak. Tam ücret, 26,00 TL yerine 23,00 TL olarak ücretlendirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent'te ilk kez başlattığı bu uygulamayla, trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatlerin öncesinde, vatandaşların toplu taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, özel araçları olan Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve toplu taşıma hizmetinin sabah yoğun saatlerde daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.