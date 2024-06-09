Ankara'da sağanak yağışta evlere su baskını: İtfaiye çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağışta evlere su baskını: İtfaiye çalışmalarını sürdürüyor

Ankara\'da sağanak yağışta evlere su baskını: İtfaiye çalışmalarını sürdürüyor

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonucunda birçok ev su baskınına uğradı. Vatandaşlar eşyalarını taşırken, itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdü. Su baskınında zarar gören eşyalar çöpe atılırken, vatandaşlar belediyelerden yardım beklediklerini belirtti.

09.06.2024 13:05
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Ankara'da dün etkili olan sağanakta evlerine su basan vatandaşlar eşyalarını taşırken, itfaiye ekipleri ise biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlar Sincan'da hayatı olumsuz etkilerken, Gökçek Mahallesi Birlik Sitesi'nde bodrum katlarındaki depolar ve zemin katındaki daireleri su bastı.

Su baskını nedeniyle dairelerin zemin parkeleri ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Site sakinleri, zarar gören eşyalarını kendi imkanlarıyla taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de bodrumda biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

"Belediyelerden yardım bekliyoruz"

Su baskınında eşyaları zarar gören Mahmut Sakallı, evini kendi imkanlarıyla temizlediğini anlattı. Sakallı, sitenin bulunduğu sokağın çukurda kaldığını ve bu sebeple önceki yıllarda etkili olan yağışlarda da bodrum katlarının suyla dolduğunu belirtti.

Dün yaşanan su baskınında yoldan taşan suyun binalarına girdiğini dile getiren Sakallı, "Binanın bodrumu doldu, bodrumdan sonra su dairelere su girdi. En son birileri devreye girdi, itfaiye gelip bizi balkondan aldı ve oğlumun evine gittik. Orada dinlendikten sonra da eve geri geldik. O saatten beri de evin temizliğiyle uğraşıyoruz. Hala daha bitmedi." dedi.

Su baskınıyla beraber eşylarının kullanılmaz hale geldiğini aktaran Sakallı, "Gördüğünüz eşyaları çöpe atıyorum. Her iki belediyeden de yardım bekliyoruz. Oy zamanı geliyor da iş zamanı niye gelmiyorlar? Sadece suyu atıyorlar buradan. Temizlik şirketleri var, niye temizlemiyorlar? Eş, dost, akraba geliyor da temizliyor."

Kedi yavrusunu zarar görmesin diye evine aldı

Aynı sitede ikamet eden Pembe Uyar ise etkili olan sağanak yağışla önce bodrum katının suyla dolduğunu, daha sonra taşan suyun dairelerine girdiğini anlattı.

Su baskını sırasında dışarıda üşüyen kedi yavrusunu da evine aldığını belirten Uyar, "Bu da dışarıda üşüyordu. 'Suyun içerisine düşerse ölür. En iyisi ben bunu alayım' dedim. Bunu normalde dışarıda besliyorum ben." diye konuştu.

Öte yandan, etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle dün tek şeritten geliş-gidiş şeklinde akan trafik, çalışmaların ardından normal akışına döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak yağışta evlere su baskını: İtfaiye çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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