Ankara\'da Trafik Kavgası: Bıçaklı Saldırı

ANKARA'da trafikte kavga eden iki sürücüden biri yaralandı. Sürücülerden birinin döner bıçağı kullandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir otomobil sürücüsü ile arkadan gelen cipin sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına durduran sürücüler kavga etti. Kavgada otomobil sürücüsü, döner bıçağı ile diğer sürücüye saldırdı. İki sürücünün yanında bulunanlar ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Cip sürücüsü elinden yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Elinde döner bıçağı bulunan sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.