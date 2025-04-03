Ankara\'da Tutuklanan 3 Öğrenci Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

(ANKARA)- Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara'da tutuklanan 4 öğrenciden 3'nün yapılan itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'da başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve sonra tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubaesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü yapmış olduğumuz itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı!"